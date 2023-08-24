德國研究部長Bettina Stark-Watzinger周三宣布的這項目標，與美國在去年投入AI研究的33億美元相比，仍不是很高。

在美中鬥爭和烏克蘭戰爭的衝擊下，德國正試圖扭轉經濟衰退的局面。

德國計畫為AI研究建立150個新的大學實驗室，擴大資料中心，讓AI能更便捷地在複雜的公共資料庫中發現新見解。

史丹福大學的一份報告指出，2022年美國的私人AI支出達到474億美元，幾乎為歐洲的兩倍，並且遠高於中國的134億美元。

Stark-Watzinger說，歐洲正在研擬的監管架構，將更多點放在隱私權和個人安全，更能吸引各方到德國來。她說：「我們擁有可解釋、可信任和透明的人工智慧。這是一種競爭優勢」。

部長也承認，德國沒有什麼能與美國科技巨頭相比，但是德國2023年人工智慧新創企業的數量已經增加一倍，但這只能讓德國在全球排名第九。