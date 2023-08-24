HIVEX首次推出將與日本和台灣MPSP合作。其中包括在日本市場主要的支付公司PayPay，此外，TBCASoft在台灣將與街口支付、全支付和玉山銀行合作，合計擁有超過1,200萬用戶，包含台灣18至60歲人口的主要部分。HIVEX的推出將使台灣用戶能夠在日本的PayPay合作商家使用行動支付購物。HIVEX正在迅速擴展到亞洲其他地區，將提供台灣用戶更全面的跨境支付體驗，實現掃碼無國界。

PayPay執行董事副社長Masamichi Yasuda表示，PayPay疫情期間在日本國內加速擴大發展，2023年3月最新發表日本用戶數突破5,800萬人，擁有日本特店410萬據點，且交易金額與筆數是日本市占率最高，在2022年達到67％。在日本觀光局今年6月發表的旅日國家中，台灣旅客人數僅次於韓國，並且台灣訪日旅客消費力為所有國家中第一。這次透過HIVEX合作，將致力於先開放有擺放PayPay QR code立牌的店家。