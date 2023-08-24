李玟生前抗議《中國好聲音》賽制不公，沒想到反遭製作單位惡整，讓她哭訴入行28年來未受到這般屈辱，更有不少參賽者抖出黑幕，引發軒然大波；先前潘瑋柏被指手放在大腿，椅子卻自動轉過去，畫面曝光讓網友全炸鍋，如今有人將影片調慢速度，指出潘瑋柏確實有按鈴才轉身。

潘瑋柏擔任《中國好聲音》導師，只見他背對參賽者，全神貫注聆聽參賽者遊夢島樂隊演唱表演曲目《愛本身》，沒想到手明明沒按鈕，椅子居然自動轉向，當下只見他整個被嚇傻，傻眼表情全寫在臉上，嘴型還脫口而出「哇」，讓該節目再次被質疑有黑箱作業，不過潘瑋柏至今未公開回應此事。

有網友為了釐清真相，將影片速度調慢到0.3倍率，只見潘瑋柏在轉身過程時，確實有把手放在按鈕上，按下去那刻手臂也有明顯震動，更指出由於他身穿黑色衣服，導致按下去的動作不明顯，不過潘瑋柏當下傻眼表情，讓諸多網友無法被說服，紛紛留言：「這樣轉過來的那句話又是什麼意思」、「太假了，原來的影片根本沒這個鏡頭」、「P了那隻手嗎」。

《好聲音》學員李嘉捷日前爆料買導師一個座位「轉身」，需要50萬人民幣（約新台幣219萬元），而且前十名也是可以用錢買，更指控節目組導演們，為了金錢利益泯滅良心欺負許多人，不過此則PO文已經遭到刪除，李嘉捷也態度大反轉公開道歉，不免遭質疑是否有高層介入。