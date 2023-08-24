知名女星陳美鳳縱橫演藝圈40多年，出演不少經典影視作品，美貌與身材保養得宜，是著名的美魔女，還被粉絲們封為「台灣最美的歐巴桑」。陳美鳳時常在社群平台與粉絲互動，最近她曬出舊照和現況照做對比，乍看之下歲月從沒留下痕跡，超誇張的凍齡技術讓粉絲全傻眼，「越活越逆齡了！」

近來陳美鳳曬出一組年輕時與現在的對比照，有感而發寫下：「美麗是一場長跑，不專屬於某個年齡階段，在追求完美的過程中享受生活！」只見年輕時的她，梳起當時流行的短髮，身穿酒紅色平口洋裝，和性感大紅唇相呼應，笑容明豔動人。如今的陳美鳳也不惶多讓，現在的她更添了成熟的韻味，身穿一襲高貴白色洋裝，高釵處露出纖細長腿，一頭長髮隨意披在胸前，臉上也不見任何瑕疵，相當美艷動人。

對比照曝光後，許多人都驚呼太誇張，「這很像選美冠軍」、「美了一輩子！真是使人羨慕」、「我也要跟女神一起長跑」、「真是越活越逆齡了」、「喜歡美鳳姐自信與知性美」、「鳳鳳姐你一直都沒有變耶，小時候爸爸帶我看秀你就這樣，我長大了，你還是這樣，永遠的女神」、「太厲害了！可以美這麼久真的不容易，還越來越漂亮、越來越年輕」、「這張展現台灣女性的魅力…超具親和力！台灣之光」。

陳美鳳從選美出身，被電視台相中踏入演藝圈，形象健美陽光又性感，但黝黑肌膚不符合早期審美，直到後來她憑藉開朗個性及火辣身材，開始活躍於工地秀、餐廳秀等，並接下主持工作持續深耕戲劇圈，演出《媽媽請妳也保重》、《長男的媳婦》等夯劇，深受觀眾喜愛。