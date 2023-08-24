輝達在稍早前發布財報，其第二財季（截至7月30日）營收翻倍成長、獲利暴增逾4倍，且第三財季財測優於市場預期，此外，該公司宣布將另外買回250億美元自家股票，這是大多數公司領導層認為公司被低估時會採取的行動。今年以來輝達股價已經上漲兩倍多，在周三公布業績後可望再創歷史新高。

輝達在發布財報後的電話會議上表示，公司計畫在明年提高其硬體產量，這消除了一些分析師對AI熱潮還能持續多久的質疑。

黃仁勳在電話會議上向投資人表示，我們今年和明年的能見度都非常高，而且我們已經在與占有領先地位的雲端運算和數據中心公司一起規劃下一代基礎設施。

黃仁勳在接受路透社訪問時表示，驅動這波需求有2大因素，其一是從基於CPU的傳統數據中心轉向基於輝達晶片的數據中心，其二是從法務合約到行銷材料等所有領域，使用越來越多AI系統生成的內容。這兩個基本趨勢是我們現在一切所見的背後原因，而且我們已經經歷了一個季度，很難說未來我們還有多少個季度，但這種從根本的轉變不會結束。這不是只有一個季度的事。

微軟曾表示第四財季資本支出為107億美元，其中很大一部分將用於輝達的硬體，且這個數字還將繼續攀升。Meta Platforms、亞馬遜雲端運算部門AWS等公司總計也已在AI相關硬體和產品砸下數百億美元。

Summit Insights Group分析師Kinngai Chan表示，輝達現在約43.2億美元的庫存「很輕」。在談到輝達第三財季營收展望時，該分析師表示，因為產品仍然供不應求，我們認為輝達8～10月季度營收可望再度超越其提出的160億美元目標。

輝達預估第三財季營收為160億美元加減2%（約年增170%）超出市場預估的126.1億美元。該公司預估調整後毛利率升至約72.5%。

也有些分析師並不認為需求會是永無止盡的。SemiAnalysis分析師Dylan Patel表示，今年許多科技公司在輝達的GPU上砸下重金，儘管尚未確定用這些晶片開發的產品要如何生財營利。為了避免錯失良機，他們只能豪擲千金，但到了某個時候，真正的用途會出現，許多公司可能停止在AI方面的投資，但其他公司也可能繼續加速投資。

黃仁勳拒絕評論明年之後AI熱潮是否還將持續下去，僅表示輝達面臨最大的風險是確保供應無虞。

此外，輝達表示本季驅動營收的主力是HGX系統，缺乏任何零組件都可能導致出貨延遲。黃仁勳表示，我們的供應鏈合作良好。這是一個複雜的供應鏈。人們認為這只是一個GPU晶片，但它是一個非常複雜的GPU系統，重有70磅，內含35,000個零組件，一套要價20萬美元。