高通Snapdragon G系列手持遊戲裝置產品組合分為三個層級。首先，Snapdragon G1專為驅動無論在裝置上或雲端進行遊戲串流的無風扇手持遊戲裝置所打造，專注支援零延遲連網能力和電池續航力；再者、Snapdragon G2專為解鎖全功能行動和雲端遊戲而打造，配備高度最佳化的處理器以及高通FastConnect 6700行動連接系統支援的尖端5G和Wi-Fi 6/6E，此層級的首款產品是Snapdragon G2 Gen 1平台，能夠在幾乎任何地方提供頂級的行動和雲端遊戲；最後、即為Snapdragon G3，其為旗艦級產品，專為熱血玩家需求的功能和效能打造，基於Snapdragon G3打造的裝置可在廣大的遊戲生態系中實現最佳的遊戲體驗，Snapdragon G3x Gen 2平台是熱血玩家等級G3系列的最新產品，配備Kryo CPU(8核心)和Adreno A32 GPU，與前代產品相比，CPU效能提升超過30%，GPU速度大幅提升達2倍。

高通積極協助更多高階專用遊戲裝置快速上市，並加快新一代手持遊戲裝置的客戶設計流程，現已推出Snapdragon G3x Gen 2手持遊戲裝置參考設計，並正向特定的OEM和ODM廠商送樣。目前包括亞諾(AyaNeo)、華勤、英業達(2356)、創通聯達(Thundercomm)和其他公司正在與高通合作開發搭載Snapdragon G系列平台的手持遊戲裝置。

高通技術公司產品管理資深總監Mithun Chandrasekhar表示，專用手持遊戲裝置是體驗行動遊戲的最佳方式，然而，遊戲玩家希望能夠跨裝置和生態系，在遊戲主機、PC或透過雲端服務，遊玩所有他們最喜歡的遊戲。搭載Snapdragon G系列的新一代裝置將成為遊戲玩家享受最愛遊戲的最佳選擇，讓玩家能夠在行進中選擇在雲端、遊戲主機、Android裝置或PC上玩遊戲。