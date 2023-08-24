民進黨總統參選人賴清德的持度在近期多份民調中飆破4成，引發質疑民調準確度聲浪，網紅「館長」陳之漢還為此與《美麗島電子報》董事長吳子嘉互槓。對此，資深媒體人王尚智指出，台灣現在的民調樣本數實在太少、「很恐怖」，在過去，樣本數至少需幾千人起跳，且還會調查被採訪者背景，以將假民調給排除。

陳之漢日前在直播中質疑《美麗島電子報》民調可信度，大罵「收新台幣電子報」、「狗民調」，並稱自己是「流量怪物」，要吳子嘉適應新的戰局。而吳子嘉則對陳之漢提出民事告訴，並反批陳靠流量仗勢欺人，沒有足夠的專業知識判斷民調真假。

王尚智昨（23）日在網路節目《阿姐反抗軍》直言，台灣現在的民調「很恐怖」，因為樣本數實在太少，往往只有數百人，「一個屏東縣10個人都不到」。王尚智透露，《TVBS》前董事長邱復生曾告訴他，過去的民調樣本數至少要5000人，此外，在題目方面不能只問民眾支持誰，還需要搭配詢問「背景」、「收看什麼電視台」等題目，以把一些假民調給排除掉。

王尚智預言，若是非綠陣營用民調來解決人選問題，那就完蛋了，因為民進黨恐會動員支持者滲透，去支持特定一位參選人。他舉例，上述情況曾在2016年美國總統大選發生，當時代表民主黨競選的前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）支持度領先共和黨的川普（Donald Trump），但開票結果卻與此相反，後美國學界檢討發現，當時的民調有太多滲入的狀況。