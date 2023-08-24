新北市五股區芳洲八路、新城八路口今（24日）凌晨4時許發生一起嚴重車禍，70歲王姓老翁行走在行人穿越道過馬路時，遭到29歲洪姓男子酒後駕駛BMW撞飛，王翁當場失去生命徵象，至目前仍在醫院與死神拔河，而事發當時的恐怖畫面也曝光；洪男後續因酒駕被警方依《公共危險罪》法辦外，車上另3名乘客也被依《道路交通管理處罰條例》連坐裁處最多1.5萬元的罰單。

據了解，肇事的29歲洪姓男子事前與友人在北市中山區餐敘，散會後不顧自身有飲酒，仍執意駕駛BMW轎車載送另3名友人返家，當時先送1位友人回五股家中時，在經過事故路口時高速右轉，當場將行走在行人穿越道的王翁撞飛。

從監視器畫面可以看見，BMW轎車高速前進，右轉後將行走在行人穿越道上的老翁撞飛，撞擊力道之大，老翁被撞後高高彈起，在空中翻滾後落地，而BMW又往前滑行約20公尺才停下，擋風玻璃也撞成蜘蛛網狀。

警消到場後，立即將失去生命徵象的王翁緊急送往淡水馬偕醫院急救，目前仍未脫離險境，至於洪男則被測出酒精值達0.42MG／L，當場被警方依《公共危險罪》逮捕法辦，而車上另外3人則依《道路交通管理處罰條例》酒駕連坐，每人裁處最多1.5萬元的罰單，後續詳細肇事原因，仍有待警方釐清。

新北市五股芳洲八路、新成八路口今(24)日凌晨4時許發生酒駕車禍，70歲王姓老翁當時行經行人穿越道過馬路時，遭疾駛而來的轎車撞飛，當場失去生命徵象。（黃敬文翻攝）

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