男子楊鴻儒在2015年間迷昏陳姓男子，將活人塞入鐵桶後丟棄山區，導致陳因窒息死亡，之後又以相同手法殺害賴姓男子，一審及台中高分院二審、更一審都將楊男判處2個死刑，上訴後，最高法院認定有證據尚待調查及釐清，撤銷死刑判決、發回更審。

最高法院認為，楊鴻儒已經70歲了，未來假釋出獄都逾90多歲，是否有再犯可能需調查，且更一審只告知他殺人罪名未告知遺棄屍體罪部分，未讓他有充分的防禦權行使；另楊主張有一重要證人聲請傳喚，但更一審傳喚2次證人未到，沒有拘提證人，且相關證人證詞有調查未盡之處，因此撤銷死刑判決。

判決指出，楊鴻儒與陳姓男子結識多年，因認陳的同居女友財產狀況優渥，萌生貪念亟欲展開追求，但他認為陳有礙其達此目標，竟萌生殺人之犯意，乃假借欲帶同陳前往南投國姓地區遊覽訪友之名義，在2015年6月27日上午駕駛休旅車搭載陳男。

楊男在陳無防備下，服食其已事先摻入鎮靜安眠藥劑之飲食陷入昏睡失去意識後，隨即駕車折返烏日住處，將陳以頭下腳上之方式拉栽塞入綠色鐵桶內，並持扳手將鐵桶頂蓋桶箍螺帽拴緊，驅車前往花蓮縣秀林鄉台8線公路119.2公里處，將綠色鐵桶推落公路下方之山谷，終致陳因此窒息死亡。

另楊男與賴男因麻將賭博而熟識，賴因懷疑遭楊鴻儒設局詐賭，多次向友人透露欲對警方檢舉且曾在賭場阻撓賭客進入，楊鴻儒表面雖不動聲色，然對賴漸生怨忿，且其於殺害陳男後，時隔多日均無人聞問，而認其前揭殺人手法顯可瞞天過海，竟再度萌生殺意。

楊男假意與賴盡棄前嫌並協商賭資糾紛，而邀約賴在2015年7月12日上午前往台東旅遊，以同樣的殺人手法，將賴男以頭下腳上之方式拉栽塞入鐵桶內，並持扳手將鐵桶頂蓋桶箍螺帽拴緊，載運至花蓮縣秀林鄉台8線公路119公里處，推落公路下方之山谷，賴窒息死亡。

歷審斥責楊男先後剝奪被害人2人之生命法益，視他人生命若草芥，所為當均屬情節最重大之罪，所生危害甚鉅，其犯罪慎思密慮，行凶手法更係駭人觀聽，有與社會永久隔離之必要，判決2個死刑，執行死刑，上訴後，最高法院撤銷。