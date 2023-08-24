一名網友分享，排隊買東西的時候，意外發現40歲以上的台男都好臭，讓他很好奇原因，引起網友們大戰，不少台男崩潰直呼，台灣夏天這麼熱，難免會流汗，誰流汗不臭？不過也有人點出，主要是台灣人不太注重體味這一塊，即便是夏天也不流行用止汗劑，才會出現這樣的狀況。

一名網友近日在PTT上發文表示，剛剛去買東西，排隊等結帳的時候，前面站著一個40多歲的台男，身上飄散著一股汗臭味，真的超級臭，讓人很受不了，也讓原PO好奇為什麼大部分40歲以上的台男都很臭？

另有一名女網友也回文說，每天搭火車通勤上下班，只要是下班時段就很痛苦，她原以為台男很臭只是傳說，因為一般人洗澡、洗臉、保養、弄頭髮造型和噴點香水，身上多少都會帶點香氣，怎麼台男身上就只有汗臭味呢？

貼文引起網友熱烈討論，不少台男在留言處崩潰怒嗆，天氣很熱難免流汗，台灣女生沒洗澡也超臭的，不要只說男生，而且比起體味濃厚的外國人，台灣男生已經算很香了，「老外的體味才是真的重，整天說台男，人生有比較好嗎」、「流汗，男女都一樣臭」、「台灣人的體味算是不重的」。

不過有不少網友坦言，重點是台灣男生不太注重體味這一塊，即便是夏天也不流行用止汗劑，才會出現這樣的狀況，「台灣人沒有體味管理的教育和自覺」、「因為很多台男不會噴止汗劑之類的」、「氣候濕熱容易流汗，然後台灣又不太重視體香和止汗這一塊，所以相關產品不普及」。