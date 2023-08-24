輝達銷售的AI晶片帶來更好的利潤，上季毛利率升至71.2％。該公司並強調已取得更多的供應，能在未來幾個月增加晶片銷量。

由財報顯示輝達受惠於AI熱潮更甚任何公司，上季淨利達67億美元，較去年同期增長422％。Elazar Advisors分析師希捷爾（Chaim Siegel）表示，「我認為我對明年的預期在華爾街已算高，但現在我的預測數字還要再調高。」

希捷爾將輝達目標價上調至1,600美元，「我還覺得我的數字太保守」，強調此價格反映2024年本益比為13倍。

輝達的財報告捷也帶動其他大型科技股和AI相關企業盤後跟漲，例如微軟走揚1.9％，Meta股價勁升2.1％、Palantir Technologies大漲4.6％。

Wedbush Securities分析師Daniel Ives指出，此業績成果猶如「扔掉麥克風時刻（drop the mic，意指令人印象深刻）」，將會對科技業帶來連漪效應。