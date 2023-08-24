3C產品是現代人的必備用品，其產生的藍光被認為會傷害眼睛的視網膜，以及造成視覺疲勞。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，根據研究，藍光過濾鏡片對於使用電腦造成的視覺疲勞，短期無減少的效果，但可能有助於「預防長期的眼睛老化和疾病」，有5類人需要使用此種鏡片。

黃軒在其臉書粉專表示，許多人疑惑藍光過濾鏡片的有效性，他因此整理了相關研究。整體來說，使用藍光過濾鏡片來減少電腦使用帶來的視覺疲勞，並無短期的明顯效果。相較於未使用藍光過濾鏡片者，有使用的人未必能立即減少視覺疲勞或改善眼睛的不適。

但濾藍光鏡片仍對某些人有益，黃軒表示，一般來說，5種人可能會更需要使用這種鏡片。

1. 長時間使用3C產品的人，因3C產品會發出大量藍光，增加眼睛的負擔。

2. 經常暴露於太陽強光下的人，因陽光是藍光的主要來源，過多藍光會導致眼睛曬傷、加速眼睛老化。

3. 患有視網膜或黃斑部病變、視神經萎縮、低視力等眼科疾病的人，因為這些疾病會降低眼睛對藍光的抵抗力，增加視力喪失的風險。

4. 接受過白內障手術或近視雷射手術的人，因這些手術會移除或改變眼睛原本可以阻擋部分藍光的結構，導致更多藍光到達視網膜。

5. 常在夜間使用數位產品或有睡眠困難的人，例如夜班工作者、失眠者等。