行政院會拍板明年中央政府總預算，國防預算包括基金與特別預算，將達到6068億元，統計蔡政府8年來，國防預算成長38％，對此，民進黨立院黨團書記長莊瑞雄表示，任何一個國家對整個國家的安全，攸關到全民利益，如何強化自己國家戰力，防衛能力實際上看編出多少預算就代表國家決心。

莊瑞雄說，明年中央政府總預算是2兆7092億創歷史新高，歲出2兆8818億，倒不是只有歲入、歲出創新高，連還債金額也編了1150億創下新高，國防總體預算6068億，創下歷史新高，占GDP2.5％。

莊瑞雄表示，不過與其他國家比較，像是波蘭在國防預算上占GDP 4％，鄰近的韓國支出1.2兆，占GDP 2.7％，韓國預計十年內要拉到4％，立陶宛國防預算是2.52％。

莊瑞雄指出，明年台灣的國防預算可望達到2.5％，8年來成長38％，對國家安全不能用嘴巴講，全民都期待，實際上要表現在對整個國土防衛編了多少預算，尤其是看到海空戰力提升，在在顯示蔡政府執政8年國防預算累積，這次看到其他候選人也有提出相關主張。

莊瑞雄表示，國民黨總統參選人侯友宜提到降低役期為4個月，民眾黨總統參許仁柯文哲提出國防預算占GDP 3％，各政黨候選人對於國防預算支出，也會提出看法，民進黨認為我們很負責任，國防預算成長38％，顯示國防安全的決心。