屏東原鄉女子小美（化名）2年前懷抱期望從北部返鄉工作，卻在去年父親節前夕，在部落遭到3位哥哥侵害，事後她堅強面對，向惡狼提出告訴，均依妨害性自主罪起訴3人，其中一人在遭羈押期間，竟一舉選上鄉代，目前仍無法宣誓就職。屏東地院今一審宣判，三人均犯二人以上共同犯強制猥褻罪，各處有期徒刑4年6月，可上訴。

檢方在偵查期間，3人都矢口否認犯案。至於其中一名嫌犯在羈押期間，仍順利當選鄉代，依規定最遲須在第二次定期大會會期結束前完成宣誓，否則職缺視同缺額，將決定是否遞補。