TOYOTA全新輕休旅車YARiS CROSS於全球首發後即受台灣消費者關注，和泰汽車為回應國內消費者期盼，即日起接受客戶預購YARiS CROSS，並以汰舊換新預購價67.5萬元起接受顧客預先下訂(多退少不補)。YARiS CROSS除搭載1.5升Dual VVT-i引擎，並以4310mm的車身大小、創造出458L的超大行李廂空間，讓YARiS CROSS在靈活操駕之餘、仍有絕佳的車室與行李廂空間，

YARiS CROSS延續TOYOTA SUV家族設計語彙，以流線的車身線條描繪出動感活潑的外觀。身為輕休旅車的YARiS CROSS，以4310mm車身長度及最大化軸距設計，打造出靈活的車身尺寸與最大化的車室空間，不僅讓車內乘客擁有舒適乘坐空間、更能擁有458 L的超大後行李廂。

在動力操控方面，YARiS CROSS搭載全新調校的1.5升Dual VVT-i引擎動力，具有低速反應靈敏、高轉速動力充沛特性，搭配最小迴轉半徑5.2m設計，讓消費者能夠輕鬆自如的穿梭在都會巷弄中。

為全面守護消費者安全，YARiS CROSS標配6SRS氣囊及TOYOTA SAFETY SENSE安全系統，包含消費者重視的ACC全速域主動式車距維持定速系統、車道行駛輔助系統等主動安全配備。另搭載BSM盲點偵測警示系統(潮玩版)、RCTA後方車側警示系統(潮玩版)等，最高搭載29項主、被動安全配備，兼顧駕駛者與乘客的乘坐安全。

此外，YARiS CROSS搭載多項配備，包含提供後座舒適乘坐體驗的後座空調出風口(酷動、潮玩版)、讓消費者可便利使用的後行李廂足踢感應式電動啓閉尾門(潮玩版)，以及標配支援Apple CarPlay與Android Auto連結的Drive＋ Link智能車載系統。

在等級編成上，TOYOTA YARiS CROSS提供享樂、酷動、潮玩版共三等級以滿足不同消費者需求。車色選擇上，提供雪貂白、極光銀、雲河灰、檀木黑、炫魅紅及奔放藍六種外觀車色供消費者選擇。