和泰車說明，YARiS CROSS除搭載1.5升Dual VVT-i引擎，具有低速反應靈敏、高轉速動力充沛特性，並以4310mm的車身大小、創造出458L的超大行李廂空間，讓YARiS CROSS在靈活操駕之餘，仍擁有車室與行李廂大空間。

在等級編成上，TOYOTA YARiS CROSS提供享樂、酷動、潮玩版共三等級以滿足不同消費者需求。車色選擇上，提供雪貂白、極光銀、雲河灰、檀木黑、炫魅紅及奔放藍六種外觀車色供消費者選擇。正式上市前將以汰舊換新預購價67.5萬元起接受顧客預先下訂(多退少不補)。

YARiS CROSS車型價格上，享樂版預購價72.5萬元、酷動版76.5萬元、潮玩版83.5萬元；汰舊換新預購價，享樂版為67.5萬元、酷動版71.5萬元、潮玩版78.5萬元。