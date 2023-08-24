Nvidia最新季報結果，以及樂觀展望本季，超乎市場對人工智慧AI的預期。藉著AI話題，Nvidia帶領全球半導體衝出不景氣的陰霾，股價今年到目前為止，已經狂飆兩倍多。

美東時間23日的美股盤後，宣布完亮眼財報的Nvidia，股價一度狂漲超過10%。同時，也給亞洲晶片類股帶來上漲的動力。今年迄今，已大漲19%的彭博亞太半導體指數，也重新登上六月所創的波段高點。

韓國未來資產證券（Mirae Asset Securities）認為，Nvidia盤後狂飆表示，市場對人工智慧AI的期待心理，應該不只是個短線的話題。分析師提醒，目前日本愛德萬測試的股價已是淨值的10倍，Nvidia更是高達48倍之多，雙雙都是今年最高。

韓國券商Eugene Investment & Securities指出，如果未來Nvidia的業績令市場失望，目前大漲的股票搞不好會大幅下修。萬一又出現強勁的競爭對手，Nvidia晶片的價格也可能會走跌。因此，股價高點能維持多久，以及會不會被其它業者迎頭趕上，都是觀察的重點。