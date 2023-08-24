又一個酒駕撞死人悲劇！21歲台南舞廳女子23日清晨酒駕撞死走在府平路的58歲孫姓婦人，造成受害家屬無比的傷痛，資深女星譚艾珍之女歐陽靖發文談台南交通問題，也透露日本人愛喝酒但很少酒駕的原因。

歐陽靖24日上午在社群PO文表示，這起酒駕悲劇發生在她家附近，感嘆：「在台南，大白天去個便利商店會被撞死，小朋友跟家長手牽手過斑馬線也會被撞死。這已經不是有沒有騎樓跟行人友善設施的問題了⋯。」歐陽靖批評台南交通很亂，根本不太敢帶兒子過馬路，因為車子過彎時都不會禮讓行人，還遇過駕駛為闖紅燈而長按喇叭，形容台南的行人就像通緝犯，走個路都得閃閃躲躲、提高警覺。

歐陽靖形容台南的行人就像通緝犯，得閃閃躲躲。（圖／FB@歐陽靖）

歐陽靖也提到台南警察很少酒測臨檢，就算有也不是大白天，她表示日本人雖然很愛喝酒，但幾乎沒有酒駕問題，原因出自於法律，「在日本如果有人酒駕，賣酒給他的店家、一起喝酒的友人、知情的親友⋯通通要被連坐處分，一人酒駕，大家一起被罰。」反觀台灣酒駕連坐只罰同車者，且罰不重。

歐陽靖從道安資訊查詢網的數據發現，過去五年內各縣市每十萬人死傷數，台南市奪冠三次，且歷年交通事故死傷人數也逐年增高，她不希望台南擁有美食、人情味、宜居的步調和文化深度，出個門卻要拿命來賭，希望駕駛們不要再自私下去。

此文一出，許多網友紛紛表示認同，「真的，為什麼不重罰」、「越南部越明顯」、「嚴懲酒駕才能改善」、「臺南交通地獄真的很可怕」、「不懂台灣為什麼就不肯對酒駕重罰？」，另有一名網友拿以色列舉例，若在當地開車不禮讓行人，除了罰金之外，還要直接扣駕照。

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