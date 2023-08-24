行政院會今日拍板通過明年度中央政府總預算，8月底送立法院審議。歲入2兆7092億元，較去年度增加1296億元、增5％；歲出共編列2兆8818億元，較去年度增加1927億元、增7.2％；歲入出差短1726億元，債務還本1150億元（占稅課收入5％)，將以舉債1721億元及移用以前年度歲計賸餘1155億元支應。

主計總處指出，今年總預算債務舉借1721億元，連同特別預算1998億元，合共3179億元，占整體歲出總額11.8％，預估明年底累計債務未償餘額6兆8286億元，占前3年度名目GDP平均數30.2％，較去年度減少0.5個百分點，距公共債務法規定上限40.6％，尚有10.4個百分點（約2.3兆元）。

歲入部分，稅課收入約2兆2990億元，占84.9％；營業盈餘及事業收入編列2866億元，占10.6％；財產收入編列313億元，占1.1％；規費、罰賠款及其他收入編列923億元，占3.4％。

歲出部分，以社會福利支出7917億元、占27.5％，居首位；教育科學文化支出編列5612億元、占19.5％，居第2位；經濟發展支出編列4342億元、占15.1％，居第3位；國防支出編列4312億元、占15％，居第4位。

有關附屬單位預算編列，營業基金部分，營業總收入3兆3138億元，營業總支出3兆2892億元，稅後淨利246億元，與去年度預算淨損812億元比較，轉虧為盈，主要是台灣電力公司預估國際燃料價格下跌，減少燃料成本，虧損減少897億元所致。 非營業特種基金部分，業務總收（含基金來源）3兆4936億元，業務總支出（含基金用途）兆4742億元，賸餘194億元，較去年度預算數402億元，減少208億元，約減51.8％，主要是營建建設基金短絀增加148億元及衛生福利特別收入基金短絀增加59億元所致。

公共建設今年編列1928億元，較去年增加298億元，約增18.3％，加計前瞻基礎建設計畫第4期特別預算844億元，合共2772億元，較去年度相同基礎增加310億元，約增12.6％。如連同營業與非營業特種基金3114億元，整體規模達5886億元，較去度相同基礎增加16億元，約增0.3％。

科技發展計畫1328億元，較去年度增加212億元，約增19％，加計前瞻基礎建設計畫第4期特別預算211億元，合共1539億元，較去年度相同基礎增加212億元，約增16％。如連同國防科技經費110億元、營業與非營業特種基金303億元，整體規模達1952億元，較去年度相同基礎增加252億元，約增14.8％。

淨零轉型十二項關鍵戰略行動計畫編列580億元，較去年度增加155億元，約增37％，加計前瞻基礎建設計畫第4期特別預算62億元，合共642億元，較去年度相同基礎增加170億元，約增36.1％。如連同營業及非營業特種基金322億元，整體規模達964億元，較去年度相同基礎增加302億元，約增45.7％。

國防經費明年編列4406億元，較去年度增加314億元，約增7.7％，加計新式戰機採購及海空戰力提升計畫採購特別預算943億元，合共5349億元，較去年度相同基礎增加174億元，約增3.3％。如連同非營業特種基金719億元，整體規模達6068億元，較去年度相同基礎增加265億元，約增4.6％。

教育經費編列3926億元，較去年度增加509億元，約增14.9％，加計前瞻基礎建設計畫第4期特別預算50億元，合共3976億元，較去年度相同基礎增加508億元，約增14.7％。

文化經費編列393億元，較去年度增加82億元，約增26.5％，加計前瞻基礎建設計畫第4期特別預算45億元，合共438億元，較去年度相同基礎增加86億元，約增24.4％。如連同非營業特種基金92億元，整體規模達530億元，較去年度相同基礎增加85億元，約增19％。

少子女化對策編列1081億元，較去年度增加142億元，約增15.1％，加計前瞻基礎建設計畫第4期特別預算4億元，合共1085億元，較去年度相同基礎增加142億元，約增15.1％。如連同非營業特種基金116億元，整體規模達1201億元，較去年度相同基礎增加128億元，約增12％。

長照服務經費編列數27億元，加計前瞻基礎建設計畫第4期特別預算11億元及非營業特種基金838億元，合共876億元，較去年度相同基礎增加229億元，約增35.3％；打擊詐欺犯罪經費編列數13億元，較去年度增加9億元，約增225.3％。

中央對地方補編列4976億元，包括一般性補助款2303億元及各部會計畫型補助2673億元，較去年度增加495億元，約增11.1％，加計中央統籌分配稅款增加數416億元，明年度中央對地方整體財源挹注共增加911億元，約增11.2％。