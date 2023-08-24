俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津今天搭乘的飛機墜毀在俄國，據信已身亡。消息一出，多國政治人物不約而同將此事與俄國總統蒲亭聯想在一起。

綜合路透社和法新社報導，俄羅斯當局表示，一架私人飛機今天晚間在莫斯科以北地區墜毀，機上無人生還，普里格津（Yevgeny Prigozhin）就在乘客名單上。

普里格津的死訊傳出，全球矚目。

美國總統拜登說：「我無法確定究竟發生了什麼事，但我並不意外…在俄羅斯發生的種種事情，蒲亭（Vladimir Putin）很少不是幕後黑手。但我知道的不多，不曉得真相。」

美國白宮國家安全會議（NSC）發言人華森（Adrienne Watson）透過聲明表示：「我們看到了墜機相關報導…若確認屬實，沒有人會感到意外。」

愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）向美國有線電視新聞網（CNN）表示：「如果事情是真的，就顯示蒲亭會消滅對手，這讓任何想要表達異議的人都驚恐不已。」

英國國會議員兼國會外交委員會主席克恩斯（Alicia Kearns）在社群媒體平台X上寫道：「一架從莫斯科飛往聖彼得堡的飛機墜毀，而普里格津就在機上，俄羅斯政府證實此事的速度說明了我們需要知道的一切。有關俄羅斯防空部隊擊落這架飛機的消息，顯示蒲亭正傳達一個非常強烈的訊息。」

波蘭外交部長拉奧（Zbigniew Rau）在波蘭電視台（TVP）新聞頻道TVP Info上說：「我們很難說有誰會直覺認為這只是巧合。被蒲亭視為威脅其權力的政治對手，死因往往不單純。」

普里格津今年6月針對俄國國防高層發動兵變，但很快就收場，之後部分瓦格納集團（Wagner Group）戰士就遷往白俄羅斯。

白俄羅斯反對派流亡領袖季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）在社群媒體上說：「在白俄羅斯，沒人會懷念罪犯普里格津。他是殺人犯，就應該這樣被記住。他的死可能會瓦解瓦格納在白俄羅斯的部署，降低對我國和鄰國的威脅。」

在通訊軟體Telegram上，與瓦格納集團有關聯的「灰色地帶」（Grey Zone）頻道則發文表示：「瓦格納集團首腦、俄羅斯的英雄、真正熱愛祖國的普里格津，因俄羅斯叛徒的行動而身亡…但即使在地獄，他也是出類拔萃！榮耀歸於俄羅斯！」（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1120824