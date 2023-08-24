男連犯3案才聲押獲准 基隆市長親赴遭恐嚇酒吧慰問

日前基隆市發生酒吧老闆遭人持槍恐嚇，基隆市長謝國樑還親自到酒吧慰問被害老闆。不過恐嚇的陳姓嫌犯由基隆地院裁定3萬元交保，後續又犯下2起恐嚇案件。基隆市政府24日上午召開記者會，表示陳嫌日前終於聲押獲准，市府將全力維持治安。

陳嫌在今年8月4日凌晨在仁愛區某酒吧消費時，因擅闖店家櫃台，意圖自行調整冷氣時，遭店長勸阻，陳嫌隨即拿出隨身的槍支指向店長，並拉動滑套，聲稱自己是幫派分子。案發後，陳嫌8日遭基隆市警察局拘提到案，9日基檢裁定以新台幣3萬元交保。

執料陳嫌從地檢交保後，隨即於9日在社群網站IG上發出影片，表示將會回去找酒吧老闆尋仇，基隆市警局10日聲請拘票再將陳嫌拘提到案，詢問案情後，移送基隆地檢。這次基隆地檢向地院聲請羈押，基隆地院11日裁定以新台幣6萬元交保。

但陳嫌並不因為已經涉及兩案，就收斂其行為。據警方指出，陳嫌13日晚間約9時左右，在基隆市仁愛區忠四路前，與計程車司機發生行車糾紛，陳嫌再度持刀向司機嗆聲恐嚇。

警方在獲報後，14日向基隆地檢報告，由檢察官指揮第一分局完備調查事證，於22日以傳票通知陳嫌到案，基隆地檢向地院聲請羈押獲准。

基隆市政府發言人余治明表示，謝國樑十分重視酒吧持槍恐嚇一案，除日前曾親自到至酒吧慰問被害老闆外，亦責成警察局應在陳嫌交保期間，確實嚴密掌握動態，並加強注意酒吧被害老闆人身、住居所及營業處所安全。

余治明表示，犯嫌竟不顧法院諭令不得再犯之告誡，再三犯案，基隆市府對於任何治安事件絕不姑息，偕同市警局強力執法，也肯定市警局維護治安的努力，並感謝院檢讓反覆危害民眾安全的不法分子，能夠繩之以法，共同維護基隆市治安。