國民黨立院黨團今開記者會批評蔡政府錯誤能源政策，對此，民進黨立院黨團副書記長洪申翰表示，這兩周看到國民黨鋪天蓋地扭曲綠能政策，抹黑污衊綠能產業，這已經不是對單一家廠商的攻擊，已經是全面毀滅新興發展的產業。

洪申翰說，很多綠能產業界朋友，好不容易蔡政府這幾年跟上國際綠能發展戰略，國民黨卻要為選舉利益抹黑，他們非常擔心，更荒謬的是國民黨記者會又說，「蔡政府綠能政策讓綠電不足」，這邏輯不是很荒謬嗎？

洪申翰表示，國民黨立委謝衣鳳拿出一張看板，是台積電董事長劉德音憂心綠電發展不夠快，難得看到藍、綠看板內容一樣，但做法不一樣，民進黨大力發展綠能，國民黨看到產業界對於綠電不足擔憂，卻鋪天蓋地污名化再生能源，面對產業擔憂，經濟部全力追趕綠能發展速度，來達成2026年20％再生能源的承諾。

洪申翰強調，雖然看起來晚了幾個月，因為疫情影響和國際原物料，還是負責任，把做出的承諾達成，謝衣鳳看起來很擔心，但國民黨立委吳怡玎不斷的扭曲再生能源、邏輯錯亂，也拿不出明確做法。

他表示，2024總統選戰每個政黨必須提出能源政策，第一個是如何確保不缺電，如何確保供電穩定，第二，是如何讓國家有充足的綠電使用，這是總統候選人的必考題，相信民進黨可以答的最好。

洪申翰說，確保供電穩定是大幅度修繕強化電網的設備，因為過去的停電事故，檢討起來原因是電網投資不足，電網設備老舊和風險管理不當，所以必須投資，第二個是大力發展綠能，民進黨是最努力發展綠電解決產業對於綠電不足的擔憂。

洪申翰表示，核電不是綠能，台積電是RE100，核電不是再生能源，邏輯跟論述互相打架，今天如果台積電用更多核能，可能達不到RE100，國民黨和民眾黨全面汙名化，連儲能都要污名化，按照國民黨的能源主張才是把台灣公電環境拖入綠電不足的情境，能源政策好壞不是隨便貼標籤，我們會全力做，2030年前讓產業安心的綠電成績。