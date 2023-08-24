台灣黑熊中套索攀爬至樹叉處暫棲或躲避。（林業保育署台東分署提供／蔡旻妤台東傳真）

進行吹箭麻醉。（林業保育署台東分署提供／蔡旻妤台東傳真）

台東紅石部落昨天有1隻黑熊誤中套索陷阱後攀爬至樹上，經1對上山工作的夫妻發現並通報林業保育署台東分署，出動救援讓黑熊在昨日下午順利脫困，這隻黑熊目前在野灣野生動物救傷中心接受醫療照養，待傷勢無虞後野放。

1對夫妻昨天正要上山工作，途經紅石產業道路，眼尖發現路旁樹林有隻台灣黑熊在樹上，剛開始夫妻倆覺得黑熊可能只是暫時躲在樹上不以為意，但愈看愈覺得不太對勁，發現黑熊可能是誤中套索陷阱後攀爬至樹上，因而急電參與林業及自然保育署狩獵自主管理計畫的崁頂村長。

林業保育署台東分署關山工作站昨日上午約11時接獲紅石部落1名女性王姓族人通報，於海拔約740公尺的原住民保留地樹林，發現有台灣黑熊受困離地約4-5公尺的樹上，同一時間紅石部落主席胡俊明也接獲消息致電邱村長關心黑熊安危。林業保育署台東分署立即會同野灣野生動物保育協會醫療團隊及村長邱志強等人前往現場進行救援，在昨日下午15時10分成功救下受困樹上的黑熊。

林業保育署台東分署表示，受困黑熊為3-4歲成年公熊，體重約63公斤；疑似是在誤中套索後攀爬至樹叉處暫棲或躲避，所幸紅石部落王女士夫妻發現後即刻通報，經獸醫師吹箭麻醉並由救援團隊以破壞剪剪斷鋼索，讓黑熊滑落至充氣墊上，於現場完成初步檢傷及清創，運返池上野灣野生動物救傷中心接受醫療照養，後續將視傷口情況評估必要之醫療處置，俟傷勢復原評估無虞後儘速野放。

林業保育署自去年起針對山村部落推動的「台灣黑熊生態服務給付」示範計畫，內容包括針對個人的「自主通報給付」與針對社區的「巡護監測給付」兩部分。如有黑熊入侵農舍、畜（禽）舍，農友立即通報，可獲3000元獎勵金，通報後再配合各分署架設自動相機並攝得黑熊影像，再加發5000元獎勵金；而社區部落如參與台灣黑熊生態服務給付計畫，協助巡護監測每月可核發5000元獎勵金、每年最高可核發6萬元，巡守範圍內如拍到黑熊影像，每次可獲5萬元獎勵金（每年2次為限）。協助黑熊救傷民眾亦可依協助救援工作投入程度發給每人2000至1萬元不等的獎勵金。