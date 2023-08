張善政在國際名人牆上提筆留言。(桃市府提供/蔡依珍桃園傳真)

張善政與魏虹互動。(桃市府提供/蔡依珍桃園傳真)

張善政與Plug and Play創辦人賽義德·阿米迪(Saeed Amidi)、庫比蒂諾市(Cupertino)市長魏虹(Hung Wei)等合影。(桃市府提供/蔡依珍桃園傳真)

張善政與Plug and Play創辦人簽署MOU。(桃市府提供/蔡依珍桃園傳真)

雙方共同簽署MOU合影。(桃市府提供/蔡依珍桃園傳真)

張善政率市府團隊與Plug and Play交流意見。(桃市府提供/蔡依珍桃園傳真)

桃園市長張善政23日率團前往全球最大創投加速器Plug and Play參訪,該公司執行長兼創辦人賽義德·阿米迪親自接待,並邀請張在國際名人牆上提筆留言,並共同簽署MOU,期盼透過Plug and Play鏈接美國矽谷新創能量,幫助桃園在地新創企業開拓海外市場、推動新創技術、帶動企業內部研發轉型,協助並支持將桃園建設為亞洲新矽谷的願景。

張善政訪美希望將桃園投資環境行銷到海外,在與Plug and Play的交流時,也一一說明桃園產業動態及投資環境,包含交通建設、產業供應鏈、專業人才、單一窗口投資服務,以及航空城、亞洲新矽谷等重大計畫,能讓桃園作為外商設立亞太營運總部之首選,提供人才、產業等領域之投資合作良好機會。此次簽署MOU,也讓桃園成為首座赴美並直接與Plug and Play創辦人簽署MOU的城市,顯見該公司重視桃園發展潛力。

張善政指出,桃園市政府希望透過與全球最大創投加速器Plug and Play簽署MOU,建立共同合作的基礎,鏈結美國矽谷新創能量,未來桃市府將與Plug and Play攜手幫助桃園在地新創企業開拓海外市場,推動新創技術,帶動企業內部研發轉型,並創造更多更廣的跨國、跨領域合作機會,本次交流不但促成更多投資機會,進而提升桃園的國際競爭力。

張善政也責成青年局與Plug and Play強化交流,將其加速器、孵化器的模式引進到桃園,也期盼能借重Plug and Play國際級的經驗,把新創競爭力帶到台灣,尤其高科技技術之引進,將幫助桃園解決產業問題。至於Plug and Play希望與台灣半導體領域深入合作,張善政則建議,根據其自身在Google、ACER與學界任教的經驗,從研究機構、學校會是很好的開始,桃園市政府願意居中牽線協助。

Plug and Play 執行長賽義德表示,Plug and Play自2006年成立至今,已與5萬多家新創企業合作,推動1500多項投資,並擁有30多家獨角獸公司,包括著名的Dropbox、PayPal、Lending Club、N26和Honey等企業。賽義德強調,希望分享Plug and Play的成功經驗、案例研究和交流想法,協助並支持將桃園建設為亞洲新矽谷的願景。

庫比蒂諾市市長魏虹是該市首位台裔市長,台大畢業後前往美國發展,此次更特別主動到Plug and Play與張善政會面,兩人的矽谷經驗讓雙方對於共同合作推動新創有高度共識,兩個城市未來也會有進一步的交流。