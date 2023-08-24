張善政在國際名人牆上提筆留言。(桃市府提供／蔡依珍桃園傳真)

張善政與魏虹互動。(桃市府提供／蔡依珍桃園傳真)

張善政與Plug and Play創辦人賽義德·阿米迪（Saeed Amidi）、庫比蒂諾市（Cupertino）市長魏虹（Hung Wei）等合影。(桃市府提供／蔡依珍桃園傳真)

張善政與Plug and Play創辦人簽署MOU。(桃市府提供／蔡依珍桃園傳真)

雙方共同簽署MOU合影。(桃市府提供／蔡依珍桃園傳真)

張善政率市府團隊與Plug and Play交流意見。(桃市府提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市長張善政23日率團前往全球最大創投加速器Plug and Play參訪，該公司執行長兼創辦人賽義德·阿米迪親自接待，並邀請張在國際名人牆上提筆留言，並共同簽署MOU，期盼透過Plug and Play鏈接美國矽谷新創能量，幫助桃園在地新創企業開拓海外市場、推動新創技術、帶動企業內部研發轉型，協助並支持將桃園建設為亞洲新矽谷的願景。

張善政訪美希望將桃園投資環境行銷到海外，在與Plug and Play的交流時，也一一說明桃園產業動態及投資環境，包含交通建設、產業供應鏈、專業人才、單一窗口投資服務，以及航空城、亞洲新矽谷等重大計畫，能讓桃園作為外商設立亞太營運總部之首選，提供人才、產業等領域之投資合作良好機會。此次簽署MOU，也讓桃園成為首座赴美並直接與Plug and Play創辦人簽署MOU的城市，顯見該公司重視桃園發展潛力。

張善政指出，桃園市政府希望透過與全球最大創投加速器Plug and Play簽署MOU，建立共同合作的基礎，鏈結美國矽谷新創能量，未來桃市府將與Plug and Play攜手幫助桃園在地新創企業開拓海外市場，推動新創技術，帶動企業內部研發轉型，並創造更多更廣的跨國、跨領域合作機會，本次交流不但促成更多投資機會，進而提升桃園的國際競爭力。

張善政也責成青年局與Plug and Play強化交流，將其加速器、孵化器的模式引進到桃園，也期盼能借重Plug and Play國際級的經驗，把新創競爭力帶到台灣，尤其高科技技術之引進，將幫助桃園解決產業問題。至於Plug and Play希望與台灣半導體領域深入合作，張善政則建議，根據其自身在Google、ACER與學界任教的經驗，從研究機構、學校會是很好的開始，桃園市政府願意居中牽線協助。

Plug and Play 執行長賽義德表示，Plug and Play自2006年成立至今，已與5萬多家新創企業合作，推動1500多項投資，並擁有30多家獨角獸公司，包括著名的Dropbox、PayPal、Lending Club、N26和Honey等企業。賽義德強調，希望分享Plug and Play的成功經驗、案例研究和交流想法，協助並支持將桃園建設為亞洲新矽谷的願景。

庫比蒂諾市市長魏虹是該市首位台裔市長，台大畢業後前往美國發展，此次更特別主動到Plug and Play與張善政會面，兩人的矽谷經驗讓雙方對於共同合作推動新創有高度共識，兩個城市未來也會有進一步的交流。