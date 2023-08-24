日本東京電力公司預計今(24)日啟動福島第一核電站含氚廢水排放工作，周遭鄰國均嚴正以待。漁業署表示，今年9月水試所的試驗船會到北太平洋漁區採集水體和魚體樣本，以建立排放前後的數據資料庫，下半年也會增加如秋刀魚等遠洋捕撈魚種的檢測件數。

據了解，東電近日已展開氚處理水的排放入海作業，確認排放水的氚濃度符合每公升1500貝克的標準後，將於今日排放入海，首波單日排放量約460噸。

漁業署長張致盛表示，對任何影響水產品安全、衛生的作為都不樂見，日本宣布要排放的隔天，漁業署就已發文外交部，請外交部與日本政府反映台灣並不認同這樣的做法，因為不只是漁業署和漁民反對，連日本漁民都反對。

張致盛指出，福島核災後國內就一直長時間進行水產品監測，目前檢測4500多件的結果都是安全的，目前透過原能會下的核研所檢測的133件都沒檢出銫137等放射性核種，安全上沒有問題。

此外，今年檢測量能提高到每年3700件，9月水試所的試驗船將會到北太平洋漁區採集水體和魚體樣本，建立排放前後的數據來定時比對檢測，不過因為氚廢水排放口附近屬日本經濟水域，要進去需額外申請，跨部會平台已要求日本提供相關數據，這數據一定會受到國際的嚴格檢視。

張致盛說，由於今日將開始排放，下半年的檢測會增加量能，尤其是高風險海域，秋刀魚的檢測件數已從過去每年50件提高到目前的80件，不過只要漁區沒問題，後端水產品也就不會有問題。