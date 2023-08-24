根據研究顯示，近10分之1的青少年患有社交恐懼症，像是擔心自己當中出糗、一受到注意便感到焦慮、迴避他人注視等都是常見症狀，近來流行的網路用語「社恐」指的就是這些受人際關係所苦的孩子。精神科醫師提醒，社交恐懼症不容易被發現，可使用Mini—SPIN測驗的3個問題進行檢測，若得分超過6分，很可能患社交恐懼症，建議就醫做進一步評估。

北市聯醫松德院區兒童青少年精神科主治醫師李宛臻介紹，社交焦慮症的核心症狀，包含擔心在眾人面前出糗；一旦受到注意就感到焦慮，甚至出現如心跳加快、喘不過氣、冒冷汗、胃部不適、腦袋一片空白、肌肉僵硬緊繃等症狀；為避免焦慮，避免與人交流、迴避注視他人、逃避新環境與上台演講報告等。

她指出，社交焦慮症對孩子人際關係和學校適應產生許多負面影響，此病症卻常常被忽視，像是許多孩子因拒學而就醫，經評估後，才發現背後隱藏著嚴重的社交焦慮症狀。

李宛臻表示，孩子合併某些精神科診斷，例如憂鬱、自閉症、思覺失調症等，都可能影響其社交能力、社交技巧，或以社交退縮為早期的表現。治療社交焦慮症，需同時結合藥物、放鬆技巧訓練和認知行為治療等多種方法。

至於要如何知道自己是否患有社交焦慮症？李宛臻表示，Mini—SPIN可快速篩檢受測者有沒有社交焦慮問題，依題目敘述狀態選填「0.沒有」、「1.輕度」、「2.中度」、「3.重度」或「4.極度」，包含我會因為害怕自己會尷尬、出糗而避免做一些事或與人說話；我會避免參加那些會讓我成為注意焦點的活動；害怕當眾出糗或看起來很笨拙的樣子是我最害怕的事之一。

她提醒，每題答0計0分，答4則計4分，總分最高為12分，若總得分達6分以上，可能有社交焦慮問題，應考慮進一步到醫院就診。

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