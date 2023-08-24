一架私人飛機23日墜毀俄羅斯，乘客名單包含瓦格納首腦普里格津。

一架私人飛機昨（23）日晚間離奇墜毀俄羅斯，乘客名單傳出包含瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin），飛行追蹤數據顯示，這架飛機直到墜毀前30秒都相當正常，最後30秒內急墜8000英呎（約2438公尺）。另外有消息稱，這架飛機遭到飛彈擊落。

路透社報導，全球航班追蹤應用程式Flightradar24公關主任佩臣尼克（Ian Petchenik）表示，這架失事飛機在格林威治時間23日下午3時19分（莫斯科時間下午5時19分）時「突然垂直向下」，在30秒內從28000英呎（約8534公尺）高空急墜超過8000英呎，「不論發生什麼事，都發生得很快」。

「事發後…他們也許一直在（與飛機）搏鬥」，他說在此之前，「沒有跡象顯示這架飛機有任何問題」。

現場畫面顯示，這架飛機下降得非常快，機頭幾乎筆直朝下，後方竄出一縷煙霧。

The shooting down of #Prigozhin's special plane was caught on camera by local people. https://t.co/C83Emch9CJ pic.twitter.com/AzccVa3COb — Inconvenient Truths by Jennifer Zeng 曾錚真言 (@jenniferzeng97) August 23, 2023

俄羅斯當局稱，已經針對這起事故展開調查。另外俄媒引述消息來源指出，這架飛機可能是被1枚或1枚以上的地對空飛彈擊落。目前無法證實這些說法是否屬實。

上圖為失事的RA-02795私人飛機。（資料照／美聯社）

失事飛機為巴西航空工業公司（Embraer）生產的萊格賽600型（Legacy 600）飛機，飛機編號為RA-02795，航空業消息人士透露，6月普里格津兵變流產後，同一架飛機載著普里格津飛往白俄羅斯。

俄羅斯當局已封鎖飛機失事現場。（圖／美聯社）

巴西航空工業公司表示，公司遵守國際社會對俄羅斯的制裁，因此近幾年來並未對這架飛機提供任何支援或服務。

Flightradar24指出，這架飛機下墜前最後30秒內經歷了一系列每次幅度達數千英呎的上升及下降。