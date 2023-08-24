今年癸卯年是60年一次的「黑兔年」，農曆7月特別凶，民俗專家楊登嵙提醒，生肖屬兔值太歲、鼠刑太歲、雞沖太歲、馬破太歲、龍害太歲，以上5生肖更要注意健康及安全。屬牛、蛇、猴、狗4生肖在農曆7月財運特別旺；蛇有很多投資機會，工作上遇貴人提攜；屬狗的上班族有望加薪，經商者有機會收入翻倍。

▍生肖牛

屬牛正財運勢相當旺，成績越來越穩定，可以把想到的點子記下來，對工作會有幫助。上班族薪資增長非難事；自營者也因客源穩定保有進帳，在一些合作案上或過往的投資中獲利，宜進行資金操作及投資。

▍生肖蛇

屬蛇會有很多投資機會，也因自身努力及上進心，在工作上會有貴人相助、提攜，事業及財運雙雙提升。

▍生肖猴

屬猴正財穩定，只要肯運用智慧及勞力就能有穩定收入，生活無憂；另外也有偏財運，抽獎活動不會空手而歸。不宜進行大額短期操作，當心套牢。

▍生肖狗

屬狗偏財運非常旺，買刮刮樂或彩券有望獲獎，意外之財機率增加；正財運穩中有升，上班族可能因表現良好獲得加薪機會；經商者若努力經營，收入有機會翻倍。