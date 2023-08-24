隨著男女平權意識的覺醒，單身購房越來越成為中國大陸女性追求性別平等的新方式。《紐約時報》報導，《中國青年報》一項調查發現，近94％的中國大陸受訪者贊成單身女性購買房產，三分之二的人表示這表明對性別平等的渴望。而除了觀念的改變，收入增加等現實變化也有助於提高單身女性的住房擁有率。

「現在，越來越多的中國女性想要擁有自己的房子。」報導稱，根據大陸官方數據顯示，未婚女性擁有房產的比例已從十年前的6.9％上升至10.3％，而由於25歲及以上的單身女性人數同期增加了近1000萬，實際數字更高。

報導引述在廣州一家科技公司工作的郭淼淼說法稱，「我見過太多這樣的例子，包括親戚朋友之間，丈夫買了房子，只要夫妻一吵架，丈夫就讓她滾出去」；「買房讓我相信，就算我結婚了也什麼都不怕。就算離開他，我也能獨立生活。」

報導認為，現年32歲郭淼淼透過買房這種方式打破了中國大陸人對女性在婚姻中所扮演角色的期望。郭淼淼屬於越來越多未婚買房的中國大陸女性群體─這一趨勢衝擊了中國大陸社會最根深蒂固的性別規範。

郭淼淼直言，「我想向所有人證明，女性並不只有婚姻這一個選項。我可以有很多其他選擇。」

蘇州昆山杜克大學人類學助理教授王夢琪表明，「這是對女性權利的覺醒」。她研究中國大陸年輕人的購房模式，認為這一轉變是人們對女性權利普遍關注的一部分。

此外，報導稱，除了觀念的改變，收入增加等現實變化也有助於提高單身女性的住房擁有率。據大陸官方統計，2021年，中國大陸接受大學教育的女性人數超過男性。與10年前相比，城市女性勞動力數量增加了近40％。

報導說，甚至法律的變動也使妻子們更加意識到，住在丈夫名下的房產存在財務風險。27歲會計師張野（音譯）說服父母幫助她買一套房。她認為，無論如何，她都不得不幫未來的丈夫支付貸款，所以她自己擁有的財產將是一個更明智、更安全的財務投資。

中國大陸最大的在線房產中介之一貝殼找房表示，在中國大陸南方城市長沙，通過該公司購房的人有一半以上是女性。貝殼稱，這些女性要麼自己買房，要麼與伴侶一起投資購買。根據貝殼平台上的交易情況，長沙是女性購房者比例最高的城市。