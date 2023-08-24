俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）首腦普里格津搭乘的一架私人飛機今天在莫斯科北方墜毀，機上無人生還，據信普里格津已經死亡。

現年62歲的普里格津（Yevgeny Prigozhin）於6月23日至24日，領軍向俄羅斯陸軍高層發動兵變，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）當時表示，這可能導致俄羅斯陷入內戰。

過去反對蒲亭或其利益的人，有些死於非命或僅剩半條命。以下是路透社整理的相關離奇事件細節：

● 納瓦尼（Alexei Navalny）

他是俄羅斯最著名的反對派領袖，先前在西伯利亞中毒後，於2020年8月飛往德國接受治療。西方專家推斷納瓦尼中的毒係軍用級神經毒劑諾維喬克（Novichok）；不過俄羅斯當局否認與此事件有任何關聯。

納瓦尼2021年自願返回俄羅斯的決定獲得全球欽佩，但他一抵達俄羅斯隨即被捕，因欺詐和其他罪名被處刑期11年半。納瓦尼稱那些指控完全不實。

納瓦尼領導的政治運動已遭取締並被宣布為「極端主義」，他最近在最高安全級別的流放地又被加處了19年徒刑。

● 斯克里帕爾（Sergei Skripal）

2018年3月，曾向英國情報部門傳遞機密的前俄羅斯雙重間諜斯克里帕爾和他的女兒尤莉雅（Yulia），被人發現昏迷不醒地躺在英國索爾茲伯里（Salisbury）一家購物中心外的長椅上。

斯克里帕爾和尤莉雅被送往醫院，情況危急，英國官員表示，他們是中了諾維喬克毒劑，諾維喬克是蘇聯軍方20世紀70年代和80年代開發的一種神經毒劑。兩人最後都活了下來。

俄羅斯否認與這起中毒事件有關，並表示是英國在煽動反俄的歇斯底里情緒。

● 卡拉姆扎（Vladimir Kara-Murza）

俄羅斯反對派活動人士卡拉姆扎表示，他相信2015年和2017年曾有人試圖對他下毒。根據路透社看到的醫療報告，德國實驗室後來發現卡拉姆扎體內的汞、銅、錳和鋅含量超標；不過俄羅斯當局否認與此事件有任何相關。

● 李維寧科（Alexander Litvinenko）

英國官員表示，李維寧科是前蘇聯情報機構「國家安全委員會」（KGB）特務人員，他曾著書批評蒲亭，後來於2006年在倫敦千禧旅館（Millennium Hotel）因飲用摻有釙-210（一種稀有的強放射性同位素）的綠茶而死亡，享年43歲。

英國2016年的一項調查結論指出，蒲亭可能批准了這起謀殺，但克里姆林宮否認參與其中。

由一名英國高級法官領導的調查發現，前KGB保鏢魯戈福（Andrei Lugovoi）和另一名俄國人柯夫通（Dmitry Kovtun）執行了這項謀殺。這起行動可能是由俄羅斯聯邦安全局（FSB）指揮，該局是蘇聯時代「國家安全委員會」主要的繼承單位。

● 帕瑞皮利奇尼（Alexander Perepilichny）

這位44歲的俄羅斯人於2012年11月外出慢跑後，被發現死在倫敦郊外一處高級門禁莊園的豪宅附近。

帕瑞皮利奇尼2009年協助瑞士調查俄羅斯洗錢計畫，隨後前往英國尋求庇護。他的暴斃讓人懷疑可能是遭謀殺。

儘管懷疑帕瑞皮利奇尼可能是被一種罕見的毒藥殺害，但英國警方排除了他殺可能。自預審庭中得知，帕瑞皮利奇尼胃中，留有來自鉤吻植物的罕見致命毒物殘留物。他先前喝了一大碗含有酸模（sorrel）的湯，這是一種廣受歡迎的俄羅斯料理；俄羅斯當局否認涉及此案。

● 尤申科（Viktor Yushchenko）

時任烏克蘭反對派領導人尤申科，在2004年總統選舉競選期間中毒，當時他以親西方立場與親莫斯科的總理亞努科維奇（Viktor Yanukovich）競爭。

尤申科說，他是在基輔郊外與烏克蘭安全部門官員共進晚餐時中毒；俄羅斯否認參與此事。

尤申科的身體被發現含有比正常多1000倍的戴奧辛（dioxin），他的臉和身體因中毒而變形，之後接受了數十次手術。

烏克蘭最高法院在被稱為「橘色革命」的街頭抗議中推翻了亞努科維奇獲勝的結果，尤申科在重新舉行的選舉中贏得總統職位。

● 波利特科夫斯卡亞（Anna Politkovskaya）

她是報導人權侵犯行為的記者，2006年10月7日從超市回家後，在她位於莫斯科的公寓外遭到槍殺。這名48歲、有2個小孩的母親遭殺害，引發了西方世界強烈抗議，並凸顯了人們對在俄羅斯工作的記者人身安全的擔憂。（譯者：屈享平/核稿：張曉雯）1120824