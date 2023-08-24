根據住展雜誌今（24）日公布的統計，今年截至7月底止，北台灣只有4筆建案「確認完銷」，包括台北市士林「德林哲里」，及新北市板橋「馥華原真」、「福林沄典」、林口「立軒天玥」；其中少數暢銷新案採取壓低入手門檻，如具備低訂簽方案、或相對低單價、低總價等，向市場發動閃電戰，因此不到2個月即完銷，令市場為之驚豔。

至於「確認完銷」的定義，為「實價登錄揭露成交筆數大於或等於建案可售戶數」，占比僅2.5％。

住展雜誌今天最新統計，今年前7月，北台灣有159筆總銷10億元以上的住宅建案進場銷售，不過全部完銷，只有4筆。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，今年來多數指標建案未能快速結案，主要影響因素是國內外政經局勢變化，造成短期投資買盤收手及部分高資產族觀望，整體新建案市場以置產、自住買盤為主力，建案買氣集中指標建案，但因建案量體較大且產品種類多元，常見有新案甫開案時低總價產品快速去化，銷售中、後期面臨中大坪數產品或事務所單位銷售卡關等問題。

經住展雜誌進行市場調查，及比對實價登錄揭露資料，確認完銷的4個指標住宅建案，都位於大台北地區。

這4筆完銷案，包括台北市士林「德林哲里」，及新北市板橋「馥華原真」、「福林沄典」、林口「立軒天玥」。

成采錡分析，這顯示，即便建案位於市場供給較多的重劃區，今年上半年仍有順銷至結案的機會。

進一步觀察進場銷售時間，4個建案中有3個在今年5月正式公開，顯示從開案至完銷結案，時間不超過2個月，個案銷售表現突出。至於進場時間較早的林口案，最後一筆實價登錄交易日期在5月初。

進一步分析個案銷售順遂原因，台北士林「德林哲里」及新北市板橋「馥華原真」，分別位於社子地區和浮洲地區，兩區都屬於近年新供給較稀缺的相對低價區，因此當區域有新建案準備公開銷售，較容易獲得當地居民高度關注。

且儘管2個建案的成交價都創區域新高，仍獲得在地購屋族青睞。

根據實價登錄揭露，「德林哲里」有59筆成交紀錄，扣除露臺戶，頂樓2房成交單價達71.1萬元，為社子地區新高價；「馥華原真」有170筆成交紀錄，高樓層2房以每坪63.7萬元成交，創下浮洲地區新高價。

至於位在重劃區的完銷建案，有板橋江翠北側重劃區「福林沄典」及林口新市鎮「立軒天玥」，順銷原因之一都是入手門檻較低，如具備低訂簽方案、或相對低單價、低總價等條件，上半年向市場發動閃電戰，順利摘下完銷果實。