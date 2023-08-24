桃園王姓女子去年持刀殺死結縭、同住逾50年的蕭姓老公，一審依殺人罪判決10年6月，台灣高等法院二審考量王女72歲屬高齡，且坦承犯罪，已見悔悟之心，她的兒子也向法官表示，請求從輕量刑，依刑法59條「情可憫恕」減刑後，改輕判6年。可上訴。

去年8月2日晚間王女在臥房浴室內，先徒手將蕭男推倒在地後，再至廚房內拿取水果刀1把，以由前往後、由上略往下方向，自蕭之胸部劍突正上方刺入，刺創右心室致心囊血塞而引發心臟性休克死亡。

王女的兒子撥電話聯繫她時察覺有異，隨即要求其弟返家查看，其弟返抵住家後，旋發現蕭男倒臥在家中主臥房浴室內，於是報警處理。

桃園地方法院一審考量王女坦認殺人核心情節，再加上死者家屬表示王女年事已高，身體狀況欠佳，希望本院對被告從輕量刑之意見，依殺人罪判刑10年6月，王女不服提上訴。

高院二審認為王女殺人犯行，與出於故舊恩怨、逞凶鬥狠、謀財害命或是無差別隨機之惡意、凶殘殺人行為，迥然有別，經綜合其犯罪之動機、手段、背景及造成社會整體侵害程度等情，縱科以殺人最低度刑10年，猶嫌過重，與罪刑相當性及比例原則不盡相符，因此刑法第59條規定減輕其刑。

高院考量王女與被害人結縭、同住逾50年，彼此相依為命，雖偶有爭吵，但無肢體衝突，感情尚稱良好，而王女長年為疾病所苦，有睡眠障礙，她現年屆72歲，已屬高齡，高院審理時坦承犯罪，已見悔悟之心，改輕判6年。