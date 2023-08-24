桃園市1處建築工地人員發現已安裝的電纜線遭竊取近百米長，經查閱監視系統，一名男子於凌晨4時許進入工地剪取電纜線。警方鎖定48歲林男，隨即找到他投訴的旅館，林男被逮後稱才剛換到2萬元贓款，沒想到就被抓，警方訊後函送法辦。

桃園警分局表示，前日某建築工地人員發現已安裝之電纜線遭竊取，經查閱監視系統，一名男子於凌晨4時許進入工地剪取電纜線後，裝入行李袋搬走，造成工地施工受阻，隨即向桃園警察分局埔子派出所報案。

員警受理後積極追查，該竊嫌機車懸掛車牌已被通報遺失，員警仍鍥而不捨過濾比對，鎖定林姓男子涉有重嫌，但林男居無定所行蹤不定，員警循線掌握他23日11時許投宿在某旅館內，馬上前往周邊埋守，過了數小時研判他已經熟睡，立即前往敲門，林男睡眼惺忪來開門，見到警察當場傻眼。

據了解林男將自己的機車懸掛上他人車牌到工地竊取電纜線，再交給一名朋友處理，他分到2萬餘元贓款，供稱自己只負責偷其他都不知道，員警將其帶返所內釐清案情並依法函請偵辦，另持續擴大追查其他犯嫌及銷贓管道。