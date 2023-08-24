1950年出生的蔡俊章，是雲林縣人，就讀台中二中時開始學畫，師承水墨藝術名師李轂摩，主題遍及風景、山水、花鳥。43年警務生涯也沒放下畫筆，熟練蝦、蟹等短時間可完成的小品，「蔡氏墨蝦」為人所稱道，也是這次展出作品內容之一。

2015年光榮退休後，蔡俊章博持續精研畫技，曾受邀在國內及美國、日本、南北韓、香港、澳門、大陸地等舉辦30餘次個展，好評不斷，也屢獲得國際大獎肯定，包括日本東京都美術館舉行第23回NPO法人國際書畫交流展的「金賞」，日本橫濱美術館擧行：福爾摩沙台灣印象展的「優等賞」，以及在美國洛杉磯舉行的第29屆世界和平書畫展的「特別金獎」（美國中國畫協會頒發榮譽證書，作品「彩蝦繽紛」）等。

即將登場的「警界儒將──蔡俊章水墨畫展」，將展出蔡俊章近3年來的百餘幅作品，包括長7公尺的潑墨潑彩山水「寶島長青圖」、11公尺長的「蝦趣圖──力爭上游」，以及遠近馳名的「蔡氏墨蝦」、瓜果小品、山水花鳥、人物走獸等小品畫作。

明年生肖屬龍，蔡俊章特別創作4公尺長的「九龍呈祥獻瑞」大型畫作，寓意「四海昇平」、「富貴萬代」、「子孫萬代」，期能為賞畫者帶來富貴、吉祥和平安。

本次展出題材多元豐富，敬邀愛好藝術的朋友們，踴躍蒞臨觀賞！相關資訊請洽中正紀念堂管理處官網。