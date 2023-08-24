美國國防安全合作局（DSCA）23日宣布，國務院批准對台出售洛馬公司研發的紅外線搜索與追蹤系統（IRST），供台灣搭配F-16系列戰機使用，在中共軍演之際，美方對台軍售是表表達對台灣支持？對此，民進黨立院黨團表示，美國本來就本於《台灣關係法》、一中政策原則對台灣軍售或軍購。

民進黨立院黨團幹事長劉世芳表示，過去這幾年美國已經改變特殊事故才給台灣軍事，而是有《國防授權法》，每年由國會主導，包含白宮或國防部評估每年可以給台灣軍售項目有哪些，美國基於法律核准售予台灣軍售項目。

劉世芳提到，不是只有昨天才有軍演，蔡英文總統出訪和裴洛西來台軍演更強烈，要因應中國大陸對外的擴張，不是穩定台海穩定而已，最好的方式是防衛國土，國防預算創新高是展現防衛自己決心的方式。

民進黨立院黨團書記長莊瑞雄表示，美國對我們挹注彰顯除了我們自己提升國防戰力的決心外，也在爭取更多國際上支持，國防要展現自己捍衛國家的決心。