台灣東南方的熱帶低壓TD10目前往北移動，氣象局表示，明天清晨到上午將增強為蘇拉颱風，但立刻警報的可能性低，未來颱風會先往南移並打轉滯留，周末可能增強成中颱，下周一（28日）被高壓影響往西或西北移動，接近台灣，下周二、三（29、30日）東半部、恆春半島受颱風影響有雨，是否發警報還不確定。

不少氣象專家指出，熱帶性低氣壓離台灣近，成颱後會很快發警報，不過預報員廖經翔指出，TD10成颱後七級暴風圈半徑小，僅80至100公里，未來24小時內往北移，周五到周末將往南掉，在菲律賓東方海面打轉，周日增強成中度颱風，屆時七級暴風圈半徑約120-150公里，還是較小，按照此路徑，成颱後還不會馬上發警報。

廖經翔說，熱帶性低氣壓或颱風到下周一（28日）才會被太平洋高壓帶往西或西北前進，逐漸接近台灣，影響台灣的程度，要看高壓強弱與位置而定。下周二、三起受颱風影響，東半部、恆春半島雨勢增加，若颱風更接近，西半部也會有雨，是否會發警報還不確定。

近日天氣部分，氣象局表示，今日午後有熱對流發展，北部、中南部山區雨勢明顯、有局部大雨，周六（26日）以後風向轉變，東半部零星雨，午後降雨稍減緩。