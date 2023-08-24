Robert Suarez just got ejected after a substance check by the umpires 😬



(via @BallySportsFL)pic.twitter.com/QVIrRPExXc — B/R Walk-Off (@BRWalkoff) August 23, 2023

效力教士的中繼投手蘇亞雷茲（Robert Suarez），24日迎戰馬林魚的比賽被叫上場投球，卻被抓包使用「外部物質」，在蘇亞雷茲還沒投球前就把他趕了出去，不過這突然其來的意外沒有影響教士保有勝果，終場以4比0完封馬林魚。

一壘審提切諾（Todd Tichenor）做出將蘇亞雷茲驅逐出場的決定，賽後他告訴大聯盟記者卡薩維爾（AJ Cassavell），蘇亞雷茲的手實在是太黏了。蘇亞雷茲不以為然，他否認使用任何違規物品，並表示自己只是塗抹了一般在日場比賽時會用的防曬乳。

被檢查出使用外部物質而被驅逐的投手，將面臨禁賽10場處分，根據過往經驗，大聯盟官方將在隔天正式對外宣布判罰，蘇亞雷茲擁有上訴權，但仲裁官卻是由大聯盟內部所推派，翻盤機率不大，所以本季被抓包的薛爾瑟（Max Scherzer）、赫曼（Domingo German）及史密斯（Drew Smith）全都放棄上訴。蘇亞雷茲還沒有決定是否動用上訴權。

32歲的蘇亞雷茲過去曾效力日職阪神虎，曾入選2021年明星賽，去年以大聯盟新秀身分在教士登場，出賽47.2局，自責分率為2.27，休賽季以5年4600萬美元續約教士，今年因手肘受傷缺席上半季，回歸後13.1局丟7分，其中1場遭道奇0.2局爆打5分。若球員因違反場上規則被禁賽，不能以其他選手頂替，教士這段時間只能以25人應付賽事。