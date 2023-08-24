高雄曾姓男子與藝術公司負責人好友王姓女子合資1950萬元買下日本藝術家奈良美智的作品「Your Puppy」，事後發生轉售糾紛。王女疑似將作品以3540萬元賣給友人楊姓男子、另在拍賣會上拍出6416萬元高價，曾男認為受騙，怒告王女和楊男詐欺和背信。高雄地檢署調查後發現，拍賣會標價只是為了藝品保值而設定的價格，審酌王女已與曾男和解，最後不予起訴。

檢方指出，王女是高雄某藝術公司負責人，2018年6月曾男和王女合資1950萬元買下奈良美智的藝術作品「Your Puppy」。

2020年1月，曾男提議將這件藝術品送交拍賣，但王女認為正值肺炎疫情期間，賣價恐大幅下跌，拒絕將作品拍賣。但同年3月，王女突然告知曾男，該作品已被她用3540萬元的價格賣給楊姓友人。同年7月時，曾男發現該作品竟然在羅芙奧台北2020春季拍賣會上，以6416萬元高價賣出。

曾男認為受騙，憤而對王女、楊男提告詐欺和背信罪。檢方偵查時，因楊男旅居國外無法傳喚他到案說明，改函詢羅芙奧公司關於該作品拍賣的合約書、成交及稅務資訊等相關資料。

羅芙奧回覆，該作品並非王女委托拍賣，當時委托拍賣底價為6000萬元，但當時現場競價只到新台幣5500萬元，依合約規定，以5500萬元落槌價取回藝術品。

官網顯示該作品賣價6416萬元，是包含5500萬元落槌價及加計買家服務費。羅芙奧強調，這是拍賣業界慣例，是為了避免影響藝術品再次上拍的價格。

檢方認為，該作品是否真有6416萬元的成交價無法確定，且王女和曾男事後也已和解，最後認定王女、楊男罪證不足，偵結處分不起訴。