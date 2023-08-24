中國交通運輸部相關負責人，今公布交通運輸新業態平台企業降低過高抽成或會員費上限活動的進展情況。目前，各主要平台公司下調幅度普遍在1到3個百分點。

交通運輸新業態平台企業抽成、會員費等事項，與從業人員切身利益密切相關。交通運輸部高度重視這項工作，在實施交通運輸新業態平台企業抽成陽光行動的工作基礎上，今年將推動平台公司降低過高的抽成比例或會員費上限作為民生實事，印發專項工作方案，明確目標任務和進度安排，指導各地交通運輸主管部門督促交通運輸新業態平台企業推進落實工作。

截至7月底，各主要網約車平台、互聯網道路貨運平台公司均已公告下調抽成比例或會員費上限。目前來看，各主要平台公司下調幅度普遍在1到3個百分點。此外，各地和有關平台公司還積極探索創新從業人員權益保障工作方式。如探索建立司機流動黨支部，發揮行業黨建引領作用，提高司機歸屬感；設立關愛司機基金，為司機提供誤工、醫療、養老等保障補貼；通過設立專用信箱、協商懇談會、線上線下調研等渠道，傾聽一線司機群體的意見建議，並相應調整有關經營策略。

交通運輸部將持續加大工作力度，指導各地交通運輸部門及時跟蹤掌握有關舉措落實情況，定期調度各交通運輸新業態平台企業，推動工作有序開展，持續鞏固提升工作成果，確保民生實事落到實處，切實保障網約車、道路貨運行業從業人員合法權益。