台南本土登革熱逼近2000例大關，下周三即將開學，台南市長黃偉哲除表示，須把登革熱視為嚴重公共衛生危機事件處理，他今天也發送給各校家長會長及家長團體理事長一封信，號召「孳清做伙來、攜手護校園」，呼籲各界全面動員守護學生健康。

實施四學季制的虎山實小已在本周一開學，校方表示，鑑於登革熱嚴峻，除於暑假期間持續定期進行檢查及消毒，稽查都合格，也在開學前提醒家長讓孩子穿淺色長袖衣褲到校，並準備防蚊液、防蚊貼片以便到校隨時使用，另還不忘提醒學生、家長避免去疫情嚴重地區。

台南登革熱疫情持續延燒，防疫壓力倍增，黃偉哲懇請大家持續進行個人住家內外積水容器孳清。他也提到，根據以往經驗，強降雨過後1到2周的病媒蚊指數會急遽上升，目前台南登革熱疫情嚴峻，需要合作防堵疫情，特別是8月30日即將開學，需要大家每日進行校園與住家周邊環境的巡檢與孳清，徹底落實「巡倒清刷」，杜絕病媒蚊孳生。

教育局長鄭新輝表示，為加強環境整理及防治登革熱疫情，特訂8月23、24兩天為「全市校園防疫清潔日」，南市各國中小把握開學前雨過天晴的好天氣，號召行政團隊、老師、志工及校友等人力，共同清理校園環境，守護師生安全。