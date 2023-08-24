2024大選在即，民間團體社會住宅推動聯盟特別提擬「2024總統大選民間版社宅政策白皮書」，並據此展開3組總統參選人的拜訪行動，要為全台的無殼蝸牛們向他們提問，「請問總統，繼續蓋社宅嗎？」停止政治口水，直面關鍵課題。

住盟認為，社會住宅的落實並非「某個政黨、政府、行動者」的單一成果，民間倡議與政府的落實都不可或缺，中央與地方政府亦均有貢獻，因此誠摯呼籲總統參選人及所屬政黨，停止將社會住宅做為互相攻訐的口水戰，回歸具建設性的政策討論，提出你們讓社宅做得更好的具體主張。

住盟基於長期參與經驗與觀察，提出六大主張建議，第一，「建立社宅多元興辦模式」，針對「社宅興建速度跟不上民間需求」，建立多元興辦模式，除政府持續直接興建外，積極引進民間機構的資源與活力，並結合土地開發與都市計畫工具，增加社宅的供給。

第二，「增闢財源以落實可負擔租金」，針對社宅「未落實可負擔租金原則」，住盟主張應採「依收入分級租金」為社宅租金計價原則，並同步建構永續財務機制，確保財務可持續落實；第三，「社宅營運地方為主、中央為輔」，針對社宅「營運將出現一市兩制」問題，住盟主張，下階段社宅營運管理，短期須優先整合「一地兩制」差異，中長期則應回歸地方負責為主、中央為輔。

第四，「推動社宅居住福利計畫」，針對社宅「居住福利面投入不足」問題，社政部門應強化社宅政策之投入，國家住都中心配合導入社福對接業務，積極開展多元的居住福利創新方案；第五，「社宅入住採用輪候制」，針對現行「抽籤制」造成的不公與不效益，社宅入住機制應轉軌為國際普遍採行的「輪候制」，讓居住資源分配更具正當性，並有助形成支持社宅持續興辦的強大社會基礎。

第六，「通盤檢討包租代管機制」，針對「扭曲的包租代管機制」問題，應重新定位包租代管政策，分流「包租」與「代管」機制，前者回歸「弱勢居住協助」初衷，後者則逐步轉軌至租金補貼。

住盟表示，即日起將展開總統參選人拜訪，社會住宅是一個超越黨派、立場，且需要長期投資的重大公共政策，不應淪為單純的「選舉口號」，將對參選人提出「請問是否願意承諾持續推動社會住宅？」、「請問是否同意住盟就下階段社宅興辦的六項主張建議？」住盟將於10月2日當天，公布3位參選人完整拜訪內容，呼籲總統參選人不要拒訪，直球對決，端出你們的社宅政策牛肉出來。