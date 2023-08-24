日本政府今(24)日啟動福島第一核電廠含氚廢水排海作業，漁民表示，日本以海立國，但對氚廢水的排放入海的態度，似乎沒有鄰國與國際間那樣緊張，我國政府必須和漁民說明氚廢水的排放可能造成的影響。漁業署表示，由於日本才剛排放，整體衝擊尚難完整評估。

蘇澳區漁會總幹事陳春生表示，現在日本排放核廢水，漁業署從過去每年200-300的水產品檢測件數，今年會來到3000件，目前已經檢測1700多件，漁會有建議應成立跨國家和專家的監督小組，而東部以鯊魚、旗魚、鮪魚等捕撈漁種為主，一旦排放影響漁民和造成水產品汙染，魚價就會崩盤，這比事後的補償還重要，但目前為止都還沒有得到回應。

陳春生指出，當地漁民只知道核汙染，但都認為最好不要發生，不過政府必須提供正確的資訊，未來若真的發生也有相關步驟來處理，目前只能這樣來和漁民宣導。只是日本以海立國，好像對這件事的責任度和重視程度沒有想像中高，在國際上的說辭也沒有很清楚。

興達區漁會總幹事郭展豪表示，希望漁業署可幫忙協助和漁民說明日本排放氚廢水對台灣漁業的具體影響，不過氚廢水從排放到來到台灣海域還有一段時間，現在還在觀望階段，漁民反應還沒有這麼大。

至於民眾擔憂漁獲在檢測結果出來前就已經流向市面，漁業署長張致盛表示，現階段檢測過程必須加速，政府相關單位會儘速來做，不會在漁獲上市了才抽測，但因為日本才剛決定於今日排放，目前整體衝擊還沒辦法完整評估。

原能會表示，透過含氚汙水擴散濃度動態模擬分析結果顯示，日本排放含氚汙水抵台的氚濃度將在排放4年後達到最大值，約在每公升100萬分之1貝克的範圍，遠低於台灣海域的氚環境背景平均值每公升0.5貝克，以及氚的輻射儀器偵測極限值每公升0.1貝克，對台灣附近海域輻射安全影響可忽略。