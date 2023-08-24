越來越多企業將數據和基礎設施搬到雲端以提高效率，這也給Snowflake等雲端相關服務公司帶來大好機遇。

高盛日前出具報告指出AI會有兩波行情，並列出了十檔第二波AI行情受惠股名單，其中即包括Snowflake，稱這些公司可望因引進AI技術提升生產力，進而帶動獲利大幅成長。

Snowflake第二財季（截至7月31日）營收年增約36%，為6.74億美元，超出分析師預估的6.622億美元。

經調整後每股盈餘為22美分，優於分析師預估的每股盈餘10美分。

第二財季產品收入年增37%，為6.402億美元，優於市場預期的6.23億美元。

執行長Frank Slootman表示，在這股AI或機器學習的熱潮中，Snowflake處於有利的位置，「企業沒有數據策略，就無法擁有AI策略」。

該公司預期第三財季產品營收介於6.7億～6.75億美元，分析師預測均值為6.708億美元。

Snowflake在6月宣布與輝達（Nvidia）建立合作夥伴關係，允許金融機構、醫療保健和零售業等客戶使用他們自己的數據構建AI模型。