▲本次宣導海報與基隆在地相當知名的動漫形象作品「基隆少女」合作，由「小白老師」廖志祥所設計的角色「吉古拉」擔任宣導大使。（徐佑昇攝）

▲基隆市自10月1日起，亂丟垃圾罰鍰將提升至3600元。（徐佑昇攝）

▲基隆市自10月1日起，檢舉亂丟垃圾獎金將從50％提升為75％。（徐佑昇攝）

▲欲檢舉亂丟垃圾的民眾，可先加入基隆市環保局LINE@官方帳號（@klepb1999），名稱為「基隆市亂丟垃圾檢舉平台」，並完成上述步驟，即可檢舉。（徐佑昇攝）

▲基隆在地的繪師「小白老師」廖志祥說明，當初為了推廣基隆元素多元化，以代表基隆美食之一的「吉古拉」作為擬人化角色命名。（徐佑昇攝）

因疫後觀光旅遊復甦，基隆近期湧入大量觀光客，但也造成垃圾亂象，影響市容與居民生活品質。對此基隆市政府表示，自今年10月1日起，亂丟垃圾罰鍰將自2400元調升至3600元，檢舉獎金也將從實收罰鍰的50％提升至75％，民眾可至環保局的官方Line@群組提出檢舉。此外，市府還邀請在地動漫作品「基隆少女」中的角色「吉古拉」作為宣傳，期望能更「吸睛」強化宣傳。

基隆市政府發言人余治明表示，由於新冠肺炎疫情趨緩，全國各地都湧入觀光客，基隆也吸引大量外地遊客來訪，但同時也增加不少垃圾量，若未妥善規畫，恐影響環境衛生與市民生活品質。

因此，基市府將自10月1日起將亂丟垃圾罰鍰從2400元提升為3600元，同時針對民眾檢舉亂丟垃圾的獎金，也將從實收罰鍰的50％調高為75％，鼓勵民眾檢舉。

而民眾可至基隆市環保局LINE@官方帳號（@klepb1999）提出檢舉，為方便民眾理解及搜尋，官方帳號也同步更名為「基隆市亂丟垃圾檢舉平台」，可多加利用。

環保局廢棄物管理規畫科科長張志遠表示，目前該檢舉平台已有將近900位熱心民眾加入，接到近300件違規行為告發，其中共計開出告發單182件，其中以亂丟煙蒂為大宗，共131件，其餘還有任意吐痰10件、亂丟垃圾22件、以及亂吐檳榔汁19件。

此外，本次宣導市府還找來了基隆在地知名動漫作品「基隆少女」中的角色「吉古拉」作為代言人宣傳。作者「小白老師」廖志祥於記者會說明創作理念，表示當初為推廣基隆元素多元化，以代表基隆美食的「吉古拉」作為擬人化角色命名。本次透過與市府合作，結合小朋友喜愛的元素，希望藉由親民的動漫設定，來提升政令宣導的「吸睛」度。