現代人生活忙碌，為趕時間常隨意果腹，或乾脆不吃。對此，中國醫藥大學附設醫院台北分院胸腔內科主治醫師蘇維鈞表示，早餐吃飽很重要，可降低中餐總熱量攝取，還能讓身體充電，獲取能量。他認為，一份完整的早餐應包含五穀雜糧類、蛋白質和蔬果，並特別推崇雞蛋和亞麻籽，尤其後者只要2湯匙，即超過每日優質脂肪酸建議攝取量，為很好的早餐選擇。

蘇維鈞在粉專「蘇爸的肺腑聊天室」發文闡述早餐吃飽的好處，他表示，具飽足感的早餐，能讓中午少吃一點，進而減少總熱量攝取；且起床時，肌肉從放鬆開始緊縮、頭腦開始運轉，早餐能使身體充電，獲取一早活動的能量。另外，醫師也提到，整夜的禁食，肝醣用盡，易出現低血糖的狀況，如手抖或冒汗。

蘇維鈞進一步指出，一份完整早餐應包含五穀雜糧類、蛋白質、蔬果，例如全麥吐司、荷包蛋跟水果或是生菜沙拉，再加上一杯牛奶、無糖豆漿，就是很好的組合搭配。

除此，蘇維鈞特別推薦2食物也是很好的早餐選項，分別是雞蛋和亞麻籽，前者為飲食中不可或缺的食材；後者只要2湯匙，即超過每日優質脂肪酸建議攝取量，他表示，更有營養師形容，把亞麻籽撒到麥片粥上，早餐瞬間變成Omega-3脂肪酸的金礦。

至於早餐該何時吃？蘇維鈞則說明，其實並沒有一個固定的標準，因為每個人的身體狀況和生活習慣都不同。基本上，他建議早上起床後的1小時內進食早餐，就可確保身體能獲得足夠的能量和營養，但若因為其它原因造成耽擱，也可以選擇在稍晚的時間進食。

總結來說，蘇維鈞表示，早餐吃飽有許多好處，可以改善飢餓感、降低食慾，但想靠此達到減重效果，則不會有顯著差異。