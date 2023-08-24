《摘星工廠》運勢專欄指出，巨蟹座、處女座、天蠍座刀子嘴豆腐心，一旦身邊的人犯錯，就會開啟嘮叨模式，不停的在耳邊訓斥半天，同時幫助對方處理，而這一切只是為了身邊的人能夠更好。

▍巨蟹座

跟巨蟹座熟識的人就會知道，他們對外人有多沉默，對身邊的人就有多話癆，一點小事就會跟和對方叨叨半天。但巨蟹座關心一個人時，會為對方盡心盡力做許多事，也不怕佔用自己的時間與精力，只為了讓身邊人開心。

▍處女座

處女座是出了名的「刀子嘴豆腐心」，對外人他們只會拿出刀子嘴，而對看重、關心的人則是邊嘮叨邊教訓，同時協助處理，對方若虛心接受並得到成長，會給予讚賞和額外獎勵。被處女長期訓練的話，則會發現人生能到達前所未有的高峰。

▍天蠍座

天蠍座是孤傲的聰明人，當看到外人犯錯時就會擺出臭臉，可是卻懶得開口告訴對方，但反之，若是身邊的親朋好友，會覺得有義務來「教化」對方，而在對身邊的人表示無數次鄙視後，天蠍卻會挺身而出同時義氣幫助到底，這種反差莫名的讓人感覺有點可愛。