在傳出俄羅斯傭兵首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）墜機身亡後，瓦格納集團（Wagner Group）傭兵威脅，要是他真死了，他們將走上莫斯科街頭。和普里格津有關的Telegram頻道在墜機消息傳出後不久，便宣布了他的死訊，並說那是俄境的「叛徒」造成的。

據《每日郵報》（Daily Mail）24日報導，俄羅斯官員說，機上10人全部死亡，其中包括普里格津和副手烏特金（Dmitry Utkin）在內。隨著消息傳出，瓦格納支持者在聖彼得堡（St. Petersburg）的前瓦格納中心（Wagner Centre）外向普里格津致敬。

儘管墜機原因還不明朗，但俄羅斯社群媒體盛傳，機上的一箱好酒內可能藏著炸彈。隨著普里格津的死訊傳開，瓦格納傭兵在社群媒體上貼出毛骨悚然的影片，誓言要是證實普里格津喪生，將會加以報復。

不過，周三晚仍瘋傳，普里格津詐死，搭著另一架同樣出現在策爾（Tzer）區，並雷達上蛇行的飛機離開。事實上，這並不是他第一次成功消失。早在2019年時，官方就宣布，他在非洲死亡，但後來卻在俄羅斯侵略烏克蘭時又現身。

專家分析俄羅斯傭兵首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）墜機身亡的影片

而英國智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）俄羅斯與歐亞計畫資深顧問研究員佳爾斯（Keir Giles）也說，雖然宣布機上有「普里格津」這名乘客，但據悉機上有好幾個人的姓名都改成「普里格津」。要是不久他突然在來自非洲的新影片中出現，也不必意外。

雖然當地緊急服務人員說，已從飛機殘骸內抬出10具屍體，但仍無法證實，普里格津就是其中之一。「我們就直說了，我們懷疑，是普丁帶頭的克宮官員想要殺他！」1名瓦格納傭兵說，「要是普里格津死亡的消息證實，我們會在莫斯科舉行第二次『正義行軍』（March of Justice）！」

另一方面，自稱是瓦格納傭兵的武裝人員在網路上分享的影片中警告普丁，「現在有關瓦格納集團會怎麼做的說法很多，但我們可以告訴你們一件事，那就是我們動起來了，準備接招吧。」