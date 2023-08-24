新東陽今年中秋所推的「千江月禮盒2號」有秋節限定口味月餅、經典豬肉乾及台灣茶，送禮自用兩相宜。（新東陽提供／朱世凱台北傳真）

中秋節是華人傳統三大節日之一，激發送禮需求，新東陽除了推各式月餅外，也主打高級酒品口味的肉乾禮盒；TWININGS 唐寧茶則將飲茶文化融入日常，研發以茶入甜／鹹點的商品，今年中秋聯手五大北中南名店，為消費者打造質感與創新兼具的中秋禮盒。

新東陽廣式月餅傳承正宗廣式糕餅製作經驗與技術已有40餘年，主打皮薄餡多、口感綿密細滑，除了經典廣式月餅，今年依舊延續前兩年廣受好評的月餅配茶葉的禮盒，且更升級加入兩款新東陽豬肉乾。「千江月禮盒2號」內容包含秋節限定款柚子豬肉乾與柚香檸檬桃山月餅，清爽美味，搭配台灣獲獎金萱好茶與日式焙茶桃山月餅，茶韻回味又解膩。 「千江月禮盒1號」今年推出與來自台灣雪山山脈純淨水源創造出的金車噶瑪蘭單一麥芽威士忌所調配出具質地、高質感的香醇威士忌肉乾，精選進口澳洲牛，經慢火熬煮焙炒，遠紅外線乾燥爐烘乾而成，保持肉質新鮮與酒香，還有中秋限定柚子酒豬肉乾，使用柚子酒提升肉品香氣。

TWININGS 唐寧茶聯手五大北中南名店推中秋禮盒，其中與嘉義「常常手作」合作的「常溫糕點禮盒」由8款經典法式點心組成，其中「肉桂糖焦糖博士費南雪」以唐寧鉑金琥珀焦糖博士茶為主要風味的費南雪，外層裹上肉桂糖，搭配焦化奶油的榛果香氣，口感宛如吃吉拿棒的趣味；以仕女伯爵為基底製成的「柑橘仕女伯爵瑪德蓮」，透過白蘭姆酒帶出不同層次的風味，並將柑橘皮絲拌入柑橘糖霜，微苦風味與柑橘糖霜取得平衡。

另與犁茶品記合作的「L＆T 歐式經典茶香禮盒」，選用TWININGS唐寧茶最具代表性的經典茶款—英倫早餐茶、仕女伯爵茶搭配犁茶品記獨家招牌PON餅-菠蘿奶黃綠豆PON，豆香四溢口口松綿的頂級毛綠豆，搭配新鮮產地直送鹹蛋黃與香酥脆口的菠蘿外衣，顛覆傳統感受。

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