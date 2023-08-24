台北市立動物園的遊客列車在2020年10月8日下午2點多，連續2次失控後撞上路樹，列車嚴重受損，動物園向司機及其派遣公司、亞東物業管理公司求償，台北地方法院認定，動物園未修剪突出路緣之路樹須負2成過失責任，判決李及其公司須賠償77萬多元。可上訴。

北市立動物園提告主張，與亞東物業管理公司在2019年12月31日簽約，由亞東公司負責派遣駕駛人員，2020年10月8日下午2時許，該公司派遣的李姓司機駕駛遊客列車時，因駕駛不當，偏離柏油鋪面道路範圍，駛入水溝蓋及外側植被處後，仍執意續向鳥園方向行駛，因再次駛出路線，於子車撞擊並勾到路樹，仍繼續行駛。

動物園表示，經遊客緊急按鈴後始停車，致20號列車受損，亞東公司及李姓司機須連帶給付102萬4357元。

台北地院認定，李姓司機就第一次事故所致20號列車底盤損害等，應負全部責任，但第二次事故所致列車底盤以上其他部位受損部分，動物園未修剪突出路緣之路樹也須負2成過失責任，扣除過失相抵後，判決亞東公司及李須連帶賠償77萬3470元。可上訴。