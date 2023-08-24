【全程字幕】喊奉陪到底卻持續逃跑避答 賴品妤摔倒大罵記者畫面曝光 @ChinaTimes ​

近日深陷綠能風暴的民進黨立委賴品妤，今（24）日在一場醫療記者會結束時，現場媒體在其身後詢問採訪，然而賴突然一時跌倒，咖啡灑落滿地。中天記者見狀做出攙扶的動作，結果就聽到賴品妤連續大喊「不要推我」。事後賴更在臉書上指控該記者「推人」。

賴品妤今一現身就引發大批媒體追訪，中天記者也詢問有關服貿、賴勁麟等議題，不料賴品妤然跌倒。接著高喊「不要推我，為什麼要推我，你是哪一家的記者，你上次也推我，叫警察來。」而中天記者則強調，「我沒有推你，我剛剛是在扶你起來，我剛剛真的沒有推你。」現場一陣騷動。